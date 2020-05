Investimento pedone: soccorsi in codice rosso a Cantù

Investimento pedone questo pomeriggio a Cantù.

Soccorsi in codice rosso

Erano da poco passate le 16 quando i soccorsi sono stati chiamati a intervenire a Cantù, in via Ginevrina da Fossano, per un investimento pedone. Sul posto si è precipitata un’ambulanza della Croce Rossa di Cantù, con l’automedica. Per i rilievi del caso è intervenuta anche la Polizia locale. Fortunatamente l’incidente si è rivelato essere molto meno grave del previsto: un uomo di 20 anni è stato trasportato in ospedale in codice giallo.