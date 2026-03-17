Investita da uno scooter, Eleonora Gilardi non ce l’ha fatta

Eleonora Gilardi, 47 anni, residente a Inverigo, è deceduta dopo essere stata investita domenica 15 marzo da uno scooter nel lecchese.

Aveva 47 anni

Non ce l’ha fatta Eleonora Gilardi, 47enne residente a Inverigo, che domenica era stata travolta da uno scooter guidato da un 14enne lungo la strada statale Sp70 a Ello, in provincia di Lecco. Come riferito dai colleghi di Prima Lecco, la donna stava camminando lungo via Vittorio Veneto, in centro paese, un tratto di strada già noto ai residenti per la sua pericolosità. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, con ambulanze e automediche arrivate in codice rosso, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e la donna è spirata dopo essere stata ricoverata all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.

Il giovane non ha riportato danni

Il giovane alla guida del mezzo non avrebbe riportato danni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Merate per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento in un tratto stradale che è stato spesso teatro di incidenti.