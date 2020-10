Nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, una donna è stata investita in bici a Cermenate.

Investita in bici a Cermenate arriva l’elisoccorso

L’allarme è scattato intorno alle 14.30, in via Scalabrini. Sul posto ambulanza e automedica, ma anche l’elisoccorso da Como. Soccorsa una donna di 47 anni che avrebbe riportato delle ferite ma non tali da metterla in pericolo di vita.