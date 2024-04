Investita e sbalzata contro un ciclista: muore 80enne

Investita da un veicolo in centro: muore una donna di 80 anni. Il tragico incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 19 aprile intorno alle 11.30 in via General Cantore a Inverigo. A causa dell’impatto la vittima sarebbe stata sbalzata ad alcuni metri di distanza, scontrandosi anche contro un ciclista di passaggio durante la caduta a terra.

L'impatto fatale

L’anziana sarebbe stata investita da un veicolo, la cui tipologia al momento non è ancora nota, nella via centrale del Comune.

A causa dell’impatto la vittima sarebbe stata sbalzata ad alcuni metri di distanza, e si sarebbe successivamente schiantata contro un ciclista di passaggio, un uomo di 32 anni. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba e l’automedica, oltre all'elisoccorso da Como.

La Polizia locale di Inverigo ha invece condotto le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e del traffico.

Le condizioni della donna sarebbero apparse immediatamente gravissime: la donna ha riportato traumi multipli ed è stata rinvenuta in arresto cardiocircolatorio.

Data la gravità della situazione la donna è stata portata presso l’ospedale di Erba in elisoccorso, in codice rosso, quello della massima gravità. E’ deceduta poco fa, in ospedale.

Nell’incidente sarebbe coinvolto anche un ciclista di 32 anni, per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Secondo quanto ricostruito, sembrerebbe che il conducente del veicolo non si sia fermato. La dinamica dell’accaduto è tuttora in fase di ricostruzione. Al momento sono quindi in corso le indagini per stabilire la dinamica del tragico incidente.