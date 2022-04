Cronaca

Investito a Lurago d'Erba: non ce l'ha purtroppo fatta Davide Genna, ciclista di 34 anni che ieri sera, sabato 2 aprile 2022, è stato investito in via Dante Alighieri.

Investito a Lurago: ciclista muore a 34 anni

L'incidente è avvenuto ieri sera, pochi minuti prima delle 21, in via Dante Alighieri a Lurago d'Erba, dove Davide Genna, residente a Inverigo, è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, ma è certo che sul posto si sono immediatamente precipitate in codice rosso un'ambulanza e due automediche. Considerate le gravissime condizioni del ciclista, il 34enne è stato traportato all'ospedale di Erba con massima urgenza. E nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita, a distanza di poche ore Davide Genna non ce l'ha fatta ed è morto a soli 34 anni. Sul punto dell'impatto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Cantù per il sopralluogo di rito.