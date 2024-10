Investito da una vettura: muore canturino

E' spirato in ospedale il canturino di 63 anni, che nella serata di ieri - lunedì 28 ottobre - è stato investito da un'automobile in via Rossini a Vighizzolo.

L'incidente

Il sinistro si è verificato poco dopo le 20. La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Cantù, intervenuti sul posto insieme ai sanitari. La gravità delle condizioni dell'uomo, che risiede poco lontano dal luogo dell'incidente, in via General Cantore, sono apparse subito evidente al personale sanitario della Croce Rossa di Cantù e dell'autoinfermieristica. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, dove è spirato poco dopo.