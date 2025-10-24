E' successo a Lurago d'Erba: è intervenuto l'elisoccorso

Investito da un’auto: 29enne in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 23 ottobre, a Lurago d’Erba.

Portato in elisoccorso in ospedale a Monza

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 17 in via Valassina, proprio sopra il sottopasso di San Rocco e all’altezza della rotonda lungo la Briantea. Secondo le ricostruzioni del sinistro, un uomo di 29 anni residente a Como è stato urtato da un’auto mentre transitava a bordo di una bicicletta elettrica. A colpirlo il conducente di una Lancia Ypsilon, che non avrebbe notato la presenza del ciclista nell’impegnare la rotonda.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: sul posto una ambulanza del lariosoccorso di Erba e una della Croce Bianca di Besana Brianza, allertate in codice rosso, quello della massima gravità. Sul posto anche l’elisoccorso da Milano, che ha trasportato il giovane all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri di Cantù e la Polizia locale che ha eseguito tutti i rilievi per ricostruire la dinamica.