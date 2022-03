Investito da un'auto a Guanzate, paura per un bimbo di 3 anni

Questa mattina

Il piccolo è stato portato in ospedale per accertamenti.

Investito da un'automobile a Guanzate: paura per un bimbo di soli 3 anni.

Questa mattina a Guanzate

L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 in via San Quirico, strada centrale del paese, non molto distante dalla chiesa. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, il piccolo stava attraversando quando una vettura, guidata da un ottantenne, lo ha investito. Sul posto è giunta in poco tempo un'automedica e un'ambulanza della Croce verde di Fino Mornasco. Gli agenti della Polizia locale Bassa Piana Comasca hanno messo in sicurezza l'area e proceduto con i rilievi di rito. Il bambino, che non ha riportato gravi ferite, è stato comunque trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti.