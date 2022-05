il dramma

Nella serata di ieri.

Il dramma è avvenuto nella serata di ieri, martedì 3 maggio 2022, intorno alle 20.30, sulla linea Como-Saronno-Milano, a Cadorago.

Investito dal treno a Cadorago: la vittima è un giovane comasco

Dopo l'investimento sui binari di via Roma si sono precipitate la Croce Verde di Fino Mornasco e l'automedica. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per Alberto Pozzi, 38 anni, di Como. Ancora ignote le cause dell'accaduto, spetterà ora alla Polizia ferroviaria e ai Carabinieri di Cantù, accorsi sul luogo dell'impatto, ricostruire la dinamica.