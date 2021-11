Il dramma

Ripercussioni anche sul traffico ferroviario.

Investito dal treno a Carimate: muore a 19 anni

L'allarme è scattato ieri, mercoledì 10 novembre 2021, intorno alle 19.30. Sul posto ambulanza, automedica, Carabinieri di Cantù e Vigili del fuoco. Purtroppo per il giovane, un ragazzo di soli 19 anni, non c'è stato niente da fare. In serata ci sono state anche diverse ripercussioni sul traffico ferroviario, con ritardi di ore sulla linea Milano-Chiasso.