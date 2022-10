È successo oggi, lunedì 17 ottobre 2022, alle 15.30 a Fino Mornasco, più precisamente in via Tevere: un uomo è stato investito mentre andava in bici. È stato trasportato d'urgenza al Sant'Anna in gravi condizioni di salute.

Investito mentre andava in bici: gravissimo un uomo a Fino Mornasco

Attimi di paura in via Tevere, all'altezza dell'uscita del supermercato della Lidl di Fino Mornasco, quando un uomo è stato investito da un'automobile mentre viaggiava sulla sua bicicletta. L'impatto è stato molto forte, come si può evincere dalle condizioni del mezzo.

L'uomo infatti ha necessitato dell'immediato intervento dei soccorsi: sul posto, oltre ai Carabinieri di Cantù, si è presentata la Croce Azzurra di Como in codice rosso e a sirene spiegate. Dopo le prime manovre, tra cui anche il massaggio cardiaco, l'uomo è stato caricato sull'ambulanza in direzione Sant'Anna. Al momento le sue condizioni sono gravissime.

Seguiranno aggiornamenti.

Le foto dell'incidente

Il luogo dell'incidente