Investito mentre fa jogging: 60enne in ospedale, è grave

Investito mentre fa jogging: 60enne in ospedale, le sue condizioni sono serie. E’ successo poco dopo le 9 di oggi, domenica 15 febbraio, a Orsenigo.

Interviene l’elisoccorso

Secondo le prime ricostruzioni, tutto è successo in via Milanese: un uomo è stato investito da un furgone mentre correva. L’impatto è avvenuto lungo la strada dove il corridore stava transitando. Immediato l’intervento dei soccorso: sul posto sono giunti un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba e l’automedica. Le condizioni dell’uomo sono parse serie ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nei campi poco distante, che ha trasportato il paziente in codice rosso, quello della massima gravità, all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno coadiuvato l’intervento dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, che hanno raccolto tutti gli elementi necessari per l’esecuzione degli accertamenti per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.