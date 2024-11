Investito sulla Arosio-Canzo: gravissimo 46enne. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.20 di oggi, lunedì 11 novembre, a Castelmarte, in località Ravella.

Pedone investito da un'auto

Secondo le prime ricostruzioni un uomo di 46 anni stava attraversando la strada, quando è stato investito da un'auto guidata da un 28enne che transitava e che, verosimilmente a causa del tratto stradale molto buio, non avrebbe notato il pedone.

Immediato l'intervento dei soccorsi: sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti un'ambulanza della Sos Canzo e una del Lariosoccorso di Erba e l'automedica. Le condizioni del 46enne sono da subito apparse gravissime e a coadiuvare i soccorsi è stato allertato l'elisoccorso da Como.

Il 46enne, dopo alcune manovre di soccorso in loco, è stato trasportato in codice rosso, quello della massima gravità, all'ospedale di Erba. Le sue condizioni sarebbero disperate. Il 28enne alla guida dell'auto è stato invece portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per alcuni accertamenti. In via Lambro si sono portati anche gli agenti della Polizia locale di Canzo e i Carabinieri di Como cui sono spettate le ricostruzioni della dinamica del sinistro.