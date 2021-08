Investito un anziano in bici a Cadorago

Ciclista investito a Cadorago: paura per un anziano.

Attimi di paura questa mattina, mercoledì 4 agosto 2021, a Cadorago dove in via Alessandro Volta è stato investito un anziano di 84 anni in sella alla sua bici. La situazione è apparsa grave tanto che i soccorsi sono stati chiamati in codice rosso. Sul posto sono arrivate un'ambulanza della Cri di Lomazzo e un auto medica ma fortunatamente il ferito era meno grave di quanto si credesse ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo, grave ma non in pericolo di vita. La conducente dell'auto, 27 anni, sera invece illesa. Presenti per gli accertamenti del caso e verificare la dinamica i Carabinieri.