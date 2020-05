Investito un ciclista a Erba: si sono vissuti momenti di alta concitazione questa mattina, domenica 17 maggio, poco prima delle 8, a Erba, in via Resegone.

Investito un ciclista a Erba

Secondo una prima e sommaria ricostruzione un ciclista di 42 anni sarebbe stato investito in via Resegone a Erba. Non sono chiare le cause dell’incidente, ma sul posto sono sopraggiunti, questa mattina poco prima delle 8, i soccorritori del 112 e un’automedica partita da Como. All’inizio le condizioni del ciclista sembravano gravi, tanto che i mezzi di soccorso sono sopraggiunti in via Resegone in codice rosso. Poi per fortuna il 42enne è stato stabilizzato ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Erba solo in codice verde per un accertamento di rito.

