Investito un ciclista ad Alzate: arriva l'elisoccorso, è grave

Investito un ciclista questa sera, lunedì 28 giugno 2021, ad Alzate Brianza.

Soccorso in codice rosso

Mancavano pochi minuti alle 19 quando sono stati allertati i soccorsi. Un ciclista è stato infatti investito ad Alzate Brianza, in via Santuario. Sul posto è immediatamente giunta un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù, con un'automedica. Viste le condizioni dell'uomo, un 66enne che risiederebbe in paese, è stato anche fatto decollare l'elisoccorso di Como, atterrato pochi minuti dopo ad Alzate. Il ciclista è stato quindi stabilizzato e portato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Le sue condizioni, dunque, sono molto gravi.