Terribile incidente nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 18 novembre 2023, a Veniano in viale dello Sport. Intorno alle 16.15 infatti è stato dato l'allarme per un schianto che ha coinvolto, da quanto è stato possibile apprendere finora, un pedone.

Investito un pedone a Veniano: arriva l'elisoccorso

La situazione è apparsa fin dall'inizio particolarmente grave tanto che i soccorsi si sono precipitati sul posto in codice rosso (massima gravità). Sono accorsi un'ambulanza della Sos di Appiano e un'auto medica, ma è stato chiamato a levarsi in volo anche l'elisoccorso di Como che è atterrato in un campo vicino a viale dello Sport.

Proprio l'eliambulanza ha trasportato con la massima urgenza un uomo, di cui al momento ancora non si conoscono le generalità, verso l'ospedale. Sulla dinamica, ancora incerta, indagano i Carabinieri della Compagnia di Cantù.

Articolo in aggiornamento