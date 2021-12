condizioni critiche

Sul posto sanitari, forze dell'ordine e anche l'elisoccorso decollato da Como.

Versa in condizioni critiche il 70enne investito vicino alle scuole di Bosisio Parini.

Investito vicino alle scuole: 70enne in codice rosso

Il dramma si è consumato una manciata di minuti prima delle 14 di oggi, giovedì 16 dicembre 2021 in via Appiani. Saranno gli agenti della Polizia Stradale che sono intervenuti sul posto a chiarire la dinamica del terrificante investimento ma secondo le prime testimonianze raccolte sul posto l'uomo, residente a poca distanza dal luogo dell'incidente, sarebbe stato travolto da una vettura che percorreva la strada a senso unico.

Subito la gravità del quadro clinico è apparsa chiara tanto che la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato sul posto con il codice rosso di massima gravità una ambulanza e l'auto medica con a bordo l'equipe del 118.

Non solo, ma per velocizzare le operazioni di soccorso è stato fatto alzare in volo da Como l'elicottero del Sant'Anna che è atterrato nel campo sportivo dietro le scuole.

L'uomo, che versa purtroppo in condizioni critiche è stato soccorso sul posto e stabilizzato prima di essere trasferito sul velivolo per il trasporto in ospedale sempre in codice rosso.