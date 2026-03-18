Ha inviato alla ex compagna alcune foto di una bomba a mano che teneva in casa. Nella serata del 16 marzo 2026, i Carabinieri della Stazione di Lomazzo hanno tratto in arresto un 39enne residente a Cermenate.

Invia alla ex compagna foto di una bomba a mano che aveva in casa

L’uomo è ritenuto responsabile dei gravi reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, atti persecutori e detenzione illegale di arma da guerra, commessi ai danni di una donna di 49 anni. Nonostante le stringenti prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo ha proseguito nella propria condotta persecutoria, inviando alla vittima numerosi messaggi dal contenuto esplicitamente minatorio, corredati da immagini fotografiche raffiguranti una bomba a mano. In un’escalation di particolare gravità, si è inoltre avvicinato alla donna a una distanza inferiore rispetto ai limiti imposti dall’Autorità Giudiziaria. Determinante l’intervento dei Carabinieri di Lomazzo che hanno rintracciato e bloccato il soggetto. Nel corso delle operazioni, è stato trovato in possesso di un ordigno bellico.

Ora è al Bassone

Necessario anche l’intervento degli artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Milano. L’ordigno era privo della carica esplodente principale ma dotato di capsula accendente attiva e perfettamente funzionante, dunque potenzialmente idoneo a provocare gravi conseguenze. L’innesco è stato successivamente fatto brillare in condizioni di massima sicurezza. In particolare l’ordigno era un Breda mod. 35, una bomba a mano in dotazione al Regio Esercito durante la seconda guerra mondiale. L’uomo è stato arrestato e si trova al “Bassone” di Como.