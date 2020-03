Il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, si fa portavoce della richiesta pervenuta dall’Unione Province d’Italia che ha proposto a tutti Comuni di esporre le bandiere a mezz’asta alle 12 di mercoledì 31 marzo.

Invito ai sindaci comaschi: il 31 marzo un minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta

Questa la lettera scritta da Bongiasca ai sindaci.

“Mi rivolgo a Voi in un momento molto particolare, di grande difficoltà per il nostro territorio e per la nostra gente, in una situazione di estremo sconforto nel vederci privati anche della possibilità di stringere per l’ultima volta i nostri cari e dare loro una degna sepoltura. Mi faccio portavoce della richiesta pervenuta dall’Unione Province d’Italia chiedendoVi che martedì 31 marzo tutti i Comuni e le istituzioni comasche espongano le bandiere a mezz’asta e alle ore 12 il Sindaco con la fascia tricolore osservi un minuto di silenzio davanti al Municipio o al Monumento ai Caduti a nome di tutta la cittadinanza che sarà chiamata a farlo nella propria abitazione.

Mai avrei pensato di dovermi rivolgere a Voi per una tale richiesta: ritengo sia il modo per farci sentire vicini a tutti i cittadini e in modo particolare alle famiglie dei defunti. Colgo l’occasione di ringraziarVi per tutto quello che state facendo in questa situazione così drammatica. Insieme ce la faremo!”