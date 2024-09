Irregolare sul territorio nazionale, extracomunitario accompagnato alla frontiera: l'intervento, a Magreglio, è dei Carabinieri della Stazione di Bellagio ed è di ieri, giovedì 12 settembre 2024.

Espulso un 29enne di origini marocchine

I carabinieri della Stazione di Bellagio hanno dato esecuzione ieri, giovedì, a un decreto di espulsione emesso dalla questura di Como, a carico di un 29enne di origini marocchine.

L'uomo, controllato dai militari nel comune di Magreglio, nell'ambito di un predisposto servizio per il contrasto all'immigrazione clandestina, è risultato in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, scaduto nel febbraio 2024 e mai rinnovato.

Al termine degli accertamenti di rito, è stato condotto presso l’aeroporto di Malpensa per il rimpatrio, e sarà denunciato in stato di libertà.