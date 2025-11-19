Irregolarità in un cantiere, imprenditore sanzionato per 18.000 euro

Continuano i controlli dei Carabinieri: irregolarità in un cantiere a Lipomo, imprenditore sanzionato per 18.000 euro.

Accertate numerose irregolarità

L’intervento è della mattinata di lunedì 17 novembre: i Carabinieri della Stazione di Como Albate e di Pognana Lario, con il supporto specialistico dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, hanno eseguito un accesso ispettivo in un cantiere edile di Lipomo. Durante l’attività, che rientra nei controlli per la sicurezza sul lavoro e la verifica del rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni, sono state trovate numerose irregolarità: attrezzature di lavoro non conformi agli standard previsti, criticità nella viabilità interna del cantiere e materiale collocato in modo non regolare sul ponteggio, con potenziali rischi per l’incolumità degli operatori.

Al termine delle verifiche, il titolare dell’impresa è stato denunciato per le violazioni rilevate e per le difformità accertate è stata elevata una sanzione amministrativa di 18.473 euro.

L’Arma dei Carabinieri prosegue l’attività di controllo e prevenzione a tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare attenzione ai settori considerati maggiormente esposti al rischio infortunistico.