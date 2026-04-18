Iscrizioni aperte all’asilo nido comunale di Olgiate Comasco per l’anno scolastico 2026-27.

L’invito del Comune per l’asilo nido

Sul sito del Comune sono fruibili i link per formalizzare le domande, in base alle esigenze: prima iscrizione per chi non ha mai frequentato l’asilo nido, reiscrizione per chi ha frequentato l’anno didattico 2025-2026 e intende proseguire per la prossima annata.

La scadenza

Le iscrizioni resteranno aperte fino al prossimo 27 aprile, alle 10. La pubblicazione della graduatoria è prevista entro il 31 maggio. Inoltre, è disponibile un servizio di supporto alla compilazione della domanda, all’ufficio Pubblica istruzione, prendendo appuntamento. Per chi volesse visitare la struttura e parlare con le educatrici, è possibile contattare la coordinatrice: asilonido@comune.olgiate-comasco.co.it. Telefono servizi educativi: 031-9841830.

La capienza e le opportunità

“La capienza del nido è di 58 posti – spiega l’assessore Stefania Mancuso – Per i nuovi iscritti avremo certamente posti liberi: a fine maggio uscirà la graduatoria e sarà anche possibile valutare l’estensione della fascia post nido (16.30-18) se un buon numero di famiglie ne farà richiesta. Quest’anno ad esempio è stata attivata”.