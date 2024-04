Iscrizioni aperte all'asilo nido comunale di Olgiate Comasco.

Nuova annata, è già tempo di iscrizioni

Dal 25 marzo è possibile effettuare l'iscrizione per l'annata didattica 2024-2025. Per chi ha necessità di effettuare il rinnovo dell'iscrizione, è possibile farlo fino al 21 aprile. Per le nuove iscrizioni, invece, è possibile sino al 30 aprile.

Cosa serve

Necessari alcuni documenti per poter effettuare l'iscrizione: fotocopia del certificato di vaccinazione, eventuali certificati per diete speciali (allergie/intolleranze/disgusti), eventuali certificati per la somministrazione di farmaci salvavita, codici fiscali e carte d'identità dei componenti del nucleo familiare.

Retta agevolata

Inoltre, per chi intende usufruire della retta agevolata è obbligatorio allegare alla domanda di iscrizione la fotocopia dell'attestazione Isee. E' possibile utilizzando questo link, oppure previo appuntamento tramite email (pubblicaistruzione@comune.olgiate-comasco.co.it) o telefonicamente (031-994623 e 031-944 627) .