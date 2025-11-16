Ispettori dei rifiuti e distribuzione automatica dei sacchi per la raccolta differenziata

Migliorare la differenziazione dei rifiuti: due novità a Olgiate Comasco per raggiungere l’obiettivo.
La prima novità
In servizio l’ispettore dei rifiuti. Novità annunciata nei mesi scorsi ed effettivamente entrata in servizio. Controlli a campione, in una prima zona individuata come necessaria di approfondimento: pesato il materiale contenuto nei sacchi dell’indifferenziato e separato, per verificare quanti rifiuti potessero essere differenziati invece di essere inseriti irregolarmente nei sacchi dell’indifferenziato. Risultato: 15 lettere di richiamo ad altrettante famiglie e una lettera a un’azienda.
Altri controlli
Come assicura l’assessore Renato Spina, delega alla Transizione ecologica, previsti altri interventi dell’ispettore dei rifiuti. Al momento solo lettere di ammonimento. Ma in futuro potrebbero arrivare anche le sanzioni per chi non differenzia correttamente.
Cambia la distribuzione dei sacchi
Da lunedì 17 novembre saranno fruibili due distributori automatici dei sacchi per la corretta raccolta dei rifiuti. Uno è posizionato nel portico del Municipio, l’altro all’esterno del cimitero.