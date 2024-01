Jacopo Cerutti vince la Africa Eco Race

Jacopo Cerutti è il campione dell'edizione 2024 della Africa Eco Race. Il 34enne di Montorfano si è aggiudicato nei giorni scorsi il rally raid di oltre 6.000 chilometri che si corre ogni anno su quelle che sono state le rotte della Parigi-Dakar, iniziato lo scorso 30 dicembre e terminato ieri, domenica 14 gennaio 2024.

Un primato mantenuto per tutta la durata della gara

Il campione montorfanese, in sella alla sua Aprilia Tuareg, ha dominato la quindicesima edizione della Africa Eco Race mantenendo il primato ottenuto fin dall'inizio della gara. Cerutti ha trionfato la maratona di complessivamente dodici tappe conclusa a Dakar e terminata, appunto, domenica 14 gennaio.

"Questa volta la vittoria ha un sapore speciale, ed è tutta nostra. Per la motivazione e la dedizione al risultato che come team avete dimostrato, grazie ragazzi! Ma in questo trofeo c'è anche tanto di mio, perché quello che si vede è sempre solo la punta di un iceberg fatto di mesi di sacrifici e di due settimane durissime, mentalmente più che fisicamente".

Queste le parole che il campione montorfanese ha affidato ai social network dopo la vittoria.