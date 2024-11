Kevin, cane antidroga, scova cocaina e fa arrestare un uomo

E’ stato Kevin, cane antidroga in servizio per il Nucleo cinofili di Casatenovo (LC), a fiutare la traccia che ha portato all’arresto di un giovane residente a Castelmarte.

Kevin ha scovato denaro e sostanze stupefacenti

E’ stato arrestato ieri, martedì 26 novembre, il giovane. Una perquisizione domiciliare, condotta dai militari della Stazione di Albate, unitamente ai colleghi del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Como e a quelli del Nucleo cinofili, ha consentito di rinvenire non solo 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi, ma anche materiale per il confezionamento, un bilancino e l’ingente somma di denaro di oltre 60.000 euro. Il tutto occultato all’interno di un cassetto della cucina e nel vano utilizzato destinato al contatore. Il segnale di Kevin era inconfutabile, in quel luogo c’era della sostanza stupefacente.

Una perfetta sinergia

Dunque, per i Carabinieri è stato più facile mettere le mani non solo sulla droga, ma anche su quell’ingente patrimonio, di cui ora il giovane dovrà giustificarne la provenienza. La perfetta sinergia tra l'Arma territoriale e le unità cinofile è stata confermata anche in questa occasione. Tra l’altro, l’impiego delle unità cinofile si ripeterà ancora su tutto il territorio comasco, al fine di reprimere i fenomeni, sempre più frequenti, legati allo spaccio di stupefacenti.