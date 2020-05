Kit di pregrafismo ai grandi della materna dall’Amministrazione di Novedrate

Un “pensiero” per festeggiare l’importante traguardo raggiunto.

Kit di pregrafismo ai bimbi futuri remigini

L’Amministrazione comunale, il sindaco Serafino Grassi e il consigliere all’istruzione Luca Montoro, con la scuola materna “SS. Redentore” hanno consegnato ai “grandi”, i futuri remigini, un kit di pregrafismo per congratularsi del traguardo raggiunto in questo periodo difficile che ha colpito tutta la comunità.

I complimenti in una lettera

Sindaco e consigliere hanno anche inviato una lettera alle famiglie per spiegare il gesto e congratularsi con i bimbi. Prima di tutto hanno ricordato come gli effetti dell’emergenza legata al coronavirus si siano fatti sentire nel campo dell’istruzione “interrompendo bruscamente l’attività didattica”, sottolineano. Quindi ricordano: “L’epidemia in corso ha di fatto impedito ai nostri bambini di frequentare la scuola e con essa di imparare, fare esperienze, socializzare, divertirsi e crescere in un ambiente sano e prezioso. Come se non bastasse ciò è accaduto proprio quando i vostri figli si accingevano trascorrere gli ultimi mesi di scuola materna, in quel loro ruolo di “grande” che comporta, tra i tanti obiettivi, prepararsi ad affrontare la scuola primaria”.

Si guarda avanti con cautela

“Ora e però giunto il momento di guardare avanti, se pur con la cautela e grande senso di responsabilità di cui, noi adulti, dobbiamo essere, per primi, di esempio”, proseguono nella lettera, ricordando la vicinanza dell’Amministrazione comunale alle famiglie, ancor di più in questo periodo difficile. Da qui l’idea, insieme alla scuola, di distribuire il kit “per acquisire le competenze pregrafiche necessarie al bellissimo e importante compito che vi attende a settembre: l’inizio dell’avventura alla scuola primaria”, aggiungono. Quindi concludono: “A ciò si aggiunge un silent book, appositamente scelto della nostra bibliotecaria, per divertirsi grandi e piccini, con la fantasia. In attesa di poter nuovamente incontrare voi e vostri bambini di persona, desideriamo esprimere nuovamente la nostra vicinanza e fare ai piccoli “grandi” i più vivi complimenti per il traguardo raggiunto!”.

