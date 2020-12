La banda diventa virtuale: auguri di Natale on-line

La banda di Appiano Gentile diventa virtuale per augurare a tutta la popolazione e ai suoi fedeli supporter i migliori auguri di Natale possibili.

Banda in diretta streaming

Sabato 19 dicembre, alle 21, si sarebbe dovuto svolgere il concerto di gala del Corpo musicale appianese a chiusura dei festeggiamenti per il 140esimo anniversario del sodalizio. L’associazione ha comunque voluto organizzare un momento per fare gli auguri natalizi tramite un collegamento on-line, utilizzando la piattaforma Zoom.

Di seguito le coordinate per il collegamento: https://us02web.zoom.us/j/84830550184

ID riunione: 848 3055 0184

Passcode: 837267