La bandiera della Palestina sventola sul Palazzo comunale

Un gesto di sensibilizzazione, una manifestazione di protesta per condannare il massacro in atto a Gaza: il Comune di Olgiate Comasco espone la bandiera palestinese.

L’appello: Palestina libera

“L’Amministrazione Comunale di Olgiate Comasco condivide il sentimento di orrore e indignazione della gran parte dei cittadini olgiatesi verso ciò che continua ad accadere a Gaza - la comunicazione veicolata da Palazzo Volta - Crediamo non sia più possibile rimanere inerti e silenti di fronte all’annientamento sistematico che Netanyahu e il suo governo stanno perpetrando nei confronti della popolazione palestinese, in dispregio a tutte le norme di diritto internazionale che dovrebbero regolare anche le azioni belliche, perché tale comportamento è un’ignominia per l’intera umanità”.

“L’Unione Europea e il Governo italiano si attivino”

“C’è un intero popolo ridotto alla fame, al quale sono stati negati da tempo anche gli aiuti umanitari; ci sono uomini, donne e bambini che non hanno più dove andare per sfuggire alle bombe e ai missili, bambini bruciati nelle loro case o nelle tende, dove le famiglie avevano trovato un rifugio provvisorio, anche se precario.

È ora che il governo italiano prenda posizione contro il governo di Netanyahu, adottando tutte le misure necessarie a isolarlo e chieda all’Unione europea azioni concrete contro questo governo di Israele. Ogni persona che voglia restare umana non può più tacere. La voce del governo si deve levare forte insieme a quella della società civile! Restare ancora in silenzio significa essere complici, restar indifferenti significa essere disumani. Chiediamo al mondo civile di mettere al bando non solo i terroristi di Hamas, ma anche gli attuali governanti di Israele, che hanno lo stesso obiettivo di sterminio che purtroppo la storia ha già visto in passato!”.

La bandiera

Con l’obiettivo di manifestare sostegno alla popolazione palestinese, dalla mattinata di sabato 31 maggio una bandiera della Palestina sventola sul Palazzo comunale olgiatese. Come sottolinea il sindaco Simone Moretti: “Abbiamo atteso che le bombe si fermassero… invano! Abbiamo atteso che i grandi della terra mettessero fine al massacro... invano! Abbiamo atteso dal Governo e dall’Unione Europea un segno di condanna… invano! Proviamoci partendo da basso”.