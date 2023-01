La Befana in Harley-Davidson torna a sfilare per le vie di Albavilla! L'appuntamento è fissato alla mattina dell'Epifania, venerdì 6 gennaio 2023.

Un appuntamento attesissimo, che ritorna in paese dopo lo stop forzato degli ultimi due anni, a causa della pandemia. Lo organizza il Comune con la collaborazione del Gruppo Motociclisti Lario, Ambulatorio Il Sorriso e Pro loco Albavilla, oltre che delle attività commerciali locali.

La Befana, interpretata dall'assessore al Sociale Angela Bartesaghi, tornerà dunque a sfilare in paese per portare un sorriso a piccoli e grandi, a bordo dell’Harley e scortata da decine di moto ruggenti. Il programma del giro prevede la partenza dall'area mercato di via XXV Aprile alle 10: il corteo capeggiato dalla Befana raggiungerà via Moro e via Monterobbio intorno alle 10.10, e passerà poi alle 10.45 per la chiesa di Carcano. Intorno alle 11.20 sarà al Roscio e per le 11.45 è previsto il suo arrivo in piazza ad Albavilla. In centro paese distribuirà caramelle e dolcetti per tutti. Tutti sono invitati a partecipare all'iniziativa. Gli organizzatori ringraziano gli amici biker e le attività commerciali per la preziosa collaborazione.

(Nella foto, un'edizione passata dell'iniziativa)