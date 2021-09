La biblioteca premia i bimbi e i ragazzi di Lurate Caccivio

La biblioteca comunale di Lurate Caccivio premia bimbi e ragazzi dopo le iniziative di promozione alla lettura messe in campo durante i mesi estivi.

Premi "per tutti" a Lurate Caccivio

Buon riscontro tra i giovani per i progetti "Chi legge un libro trova un tesoro" e "Guarda i booktrailer, leggi e vieni premiato". Sabato 2 ottobre, alle 15.30, come di consueto nel parco della biblioteca comunale, si svolgerà la premiazione dei vincitori delle iniziative di lettura estiva proposte alle scuole elementari e alla scuola secondaria di primo grado. L’evento è aperto ai soli vincitori e genitori e, in caso di maltempo, la manifestazione verrà svolta al centro pensionati di via XX Settembre. Per maggiori informazioni è possibile mandare una email a biblioteca@comune.luratecaccivio.co.it o telefonare al numero 031-390061.