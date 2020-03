La cabina del telefono di Inverigo si trasforma in una libreria

La vecchia cabina del telefono di Inverigo diventerà una libreria.

La cabina del telefono di Inverigo punto book-crossing

Inutilizzata da ormai molti anni, la commissione per le Pari opportunità del Comune di Inverigo ha infatti manifestato l’intenzione di trasformare la cabina telefonica di via Fermi, di proprietà comunale, in un luogo “attuale” e che potrà avere un uso differente da quello consueto a cui tutti noi eravamo abituati.

La cabina diventerà presto un punto di bookcrossing che ospiterà una selezione di libri che trattano tematiche femminili.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 7 marzo 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui