La Camminata della Nostra famiglia diventa virtuale

La Camminata dell’Amicizia de La Nostra Famiglia diventa virtuale.

La Camminata sarà on-line fino al 27 settembre

La scorsa primavera a causa del lockdown sono saltati gli eventi sportivi benefici che annualmente si tengono nei Centri della Nostra Famiglia. Per questo l’Associazione, che si occupa della cura dei bambini con disabilità, organizza una “Camminata virtuale” di solidarietà per sostenere le attività dei 28 Centri di riabilitazione presenti in Italia.

Ciascuno potrà camminare o correre per La Nostra Famiglia in qualsiasi località d’Italia e, perché no, del mondo per chi si trova all’estero.

Ecco come partecipare

Sarà possibile partecipare all’evento da venerdi 11 a domenica 27 settembre nel rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19. Si può correre oppure camminare mentre si va al lavoro, a scuola o durante una passeggiata e inviare una foto o un video su Facebook Messenger, Instagram o via mail a camminata@lanostrafamiglia.it. Foto e video verranno condivisi sui social dell’Associazione con l’hastag #camminatavirtuale2020. E’ possibile partecipare con una donazione a partire da 3 euro con PayPal o Carta di Credito qui bit.ly/camminata20 oppure con bonifico sull’IBAN IT86B0569 622900000003936X96 causale: CAMMINATA2020.