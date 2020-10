Una soluzione temporanea che può fare molto bene agli ospiti che hanno bisogno di incontrare, seppur tramite un vetro, i loro cari.

La Cappellina della Casa anziani di Olgiate si trasforma in sala per vedere i parenti

La decisione presa dalla direzione, corroborata dal parere del parroco, ha preso forma: l’ostia consacrata è stata rimossa dal tabernacolo, affidandola ai sacerdoti, poi lo spazio è stato allestito con pareti-vetrate divisorie e microfoni, così da garantire le necessarie condizioni di sicurezza per il via libera alle visite dei parenti agli ospiti. Non una scelta semplice, ma indispensabile, seppure non sia mancato chi ha osservato a malincuore lo smantellamento della piccola chiesa, da cui è stato completato anche il trasloco dei banchi.

Il servizio completo sul Giornale di Olgiate da sabato 17 ottobre 2020 in edicola

