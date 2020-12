La Casa anziani di Olgiate realizza un video in memoria di chi non c’è più

“Dedicato a chi non c’è più, ma è sempre vivo nella memoria e nei nostri cuori”, ha scritto la direttrice della Casa anziani olgiatese, Luciana Luisa Corti su Facebook. “I nostri ospiti e il nostro collega Stefano Landoni hanno lasciato segni indelebili dentro di noi. Impossibile dimenticarli, perché una parte di noi se n’è andata con loro. Grazie per averci resi partecipi delle vostre vite e per aver colorato le nostre”. Il video è stato realizzato da Claudia Canzetti, animatrice della Casa anziani.