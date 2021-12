La Casa anziani in diretta sulla Rai

Olgiate Comasco

Gli ospiti saranno protagonisti durante il programma condotto da Lucia Annunziata.

La Casa anziani finisce di nuovo in televisione. Questo pomeriggio Tv accese per conoscere più da vicino l'importante realtà di Olgiate Comasco.

La Casa anziani in Tv

Gli ospiti saranno protagonisti all'interno di uno spazio nel programma di Rai 3 "Mezz'ora in più" condotto da Lucia Annunziata. E' stata la stretta struttura a comunicarlo con un messaggio. "La Direzione informa che domani pomeriggio (domenica 19) la nostra RSA sarà di nuovo collegata in diretta con la trasmissione Mezz'ora in più di Lucia Annunziata su Rai3, in uno spazio orario compreso tra le 14.30 e le 16.30". Non resta che accendere la televisione.