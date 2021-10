La "Casa di Ale" sarà presentata domani a Palazzo Pirelli

Villa Guardia

Progetto ideato da Marco Meroni, papà di Alessandro, bimbo colpito dal primo caso in Italia di mielite acuta flaccida.

La "Casa di Ale" sarà presentata ufficialmente domani a Palazzo Pirelli.

La "Casa di Ale": un progetto bellissimo e condiviso da migliaia di amici

“La Casa di Ale”: cuore e tecnologia per sostenere la disabilità senza barriere, autonoma a livello energetico, piena di luce, e con spazi verdi per il fondamentale contatto con la natura. Una casa tecnologicamente avanzata e con una palestra, per separare la vita quotidiana dalla riabilitazione.

“La Casa di Ale”, che sarà realizzata a Villa Guardia in provincia di Como, intervenendo su un edificio degli anni 60, è un progetto pilota, ideato da Marco Meroni, papà di un bambino disabile, per raccontare un percorso sociale e mostrare soluzioni e tecnologie che possano diventare un riferimento per tutti.

Posa della prima pietra