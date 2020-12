La casa di Babbo Natale accende Albiolo di speranza VIDEO

La casa di Babbo Natale di via Quarto dei mille accende Albiolo di sogni e speranza.

La casa di Babbo Natale accende Albiolo di speranza

Anche quest’anno, in occasione delle festività, la famiglia Bernasconi, composta da papà Francesco, mamma Renata, i figli Veronica, Valentina e Marco, con la sua ragazza Sara, ha addobbato la propria casa con 28.000 luci a led. Una pratica iniziata 11 anni fa e portata avanti, anno dopo anno, con piccole aggiunte. Da 7 anni a questa parte, l’abitazione ha assunto un aspetto molto simile a quello attuale, attirando centinaia di curiosi provenienti anche dalla provincia di Varese. Oltre alle illuminazioni, sono presenti anche pinguini e orsi polari, igloo, Babbo Natale con la sua slitta trainata da renne, una cassetta per le letterine dei bambini e un trenino con a bordo dei finti pacchetti regalo, novità del 2020. Gran parte degli allestimenti sono realizzati in casa, grazie alla passione per il Natale e per i lavori manuali che tutta la famiglia condivide. E se quest’anno, purtroppo, non potrà ospitare eventi natalizi, comunque, un po’ di speranza e serenità, soprattutto nei cuori dei più piccoli. Le luci si accendono tutti i giorni dalle 16.30 alle 23, dalle 16.30 alle 24 nel fine settimana.