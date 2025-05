La città piange Aldo Galetti

Lutto a Cantù: si è spento Aldo Galetti. L'uomo, 59 anni è stato anche un volontario della Protezione Civile.

Galetti è morto domenica 18 maggio e lascia la moglie Manuela, i figli Lara e Mirko e la mamma Gilfonsa.

Il saluto dei volontari

Galetti è stato volontario della Protezione civile e i suoi compagni lo hanno voluto ricordare con un messaggio affidato ai social:

"Nella giornata di ieri ci ha lasciato il nostro volontario Aldo Galetti. Coordinatore e Volontari sono vicini alla sua famiglia ricordando con affetto Aldo che ha dedicato la sua vita a fare del bene, con il suo spirito di servizio e la sua professionalità messa a disposizione della comunità sarà per sempre un esempio per noi! Ciao Gallo".

Il cordoglio del sindaco

A commentare la scomparsa di Aldo Galetti è stata anche Alice Galbiati, sindaco della città di Cantù:

"Instancabile volontario della Protezione Civile Città di Cantù per oltre 15 anni, Aldo ha dedicato tempo e competenza al servizio della nostra comunità, distinguendosi per professionalità, disponibilità e spirito di squadra. L’Amministrazione comunale e Cantù si stringono al cordoglio della famiglia. Un pensiero particolare a tutto il gruppo dei Volontari Protezione Civile Città di Cantù per gli anni trascorsi insieme".

Le parole di Orsenigo

A porgere le condoglianze per la perdita di Galetti alla famiglia è stato anche Angelo Orsenigo, consigliere regionale:

"Con Aldo Galetti ci ha lasciati un grande attivista della Protezione Civile di Cantù. Un cittadino che della sua vita nella comunità ha fatto una vera missione. Non lo ringrazieremo mai abbastanza per la sua competenza, per la sua disponibilità, per la sua passione.Alla famiglia e agli affetti, un abbraccio sincero".

Oggi le esequie

I funerali avranno luogo oggi, martedì 20 maggio alle 16 nella Chiesa parrocchiale di San Teodoro, preceduti dalla recita del Santo Rosario.

La salma di Galetti al momento si trova presso la Casa Funeraria “Carlo Zanfrini” a Cucciago in Via per Cantù, 13/B.