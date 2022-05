La città piange il dottor Antonio Carpani, scomparso improvvisamente a 59 anni

lutto a erba

Stimato e benvoluto, il medico operava da anni nello studio di via Clerici

Grande dolore a Erba per la scomparsa improvvisa del dottor Antonio Carpani: aveva 59 anni. Sarebbe morto nella notte tra sabato e domenica mentre si trovava in vacanza in Liguria insieme alla moglie Anna.

Nato e cresciuto a Erba, il dottor Carpani aveva lo studio in via Clerici. Lo stesso studio dove precedentemente operava il padre Luigi, "storico" medico della città, che aveva curato intere generazioni di pazienti.

La notizia della scomparsa del dottor Carpani è presto circolata in città nelle scorse ore, lasciando sotto choc le tantissime persone che da anni ne apprezzavano la grande disponibilità e professionalità, oltre che le competenze. Carpani era infatti un medico stimato e benvoluto. Il professionista lascia la moglie Anna e i figli Alberto e Alessia.

Commosso il ricordo del parroco don Ettore Dubini. "Lo conoscevo benissimo e per lui nutrivo una grande stima: era un medico che non si limitava a curare i malati, ma era generosissimo e sempre disponibile, sempre rispettoso dei suoi pazienti, che sapeva ascoltare davvero. Il dottor Carpani era un uomo di grande fede e grande professionalità: un vero medico di base, che con la gente aveva una relazione corretta, professionale e molto umana. In questo momento struggente lo ricordo non solo come il mio medico, ma anche come un amico".