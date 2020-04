La comunità islamica di Costa Masnaga dona 4mila euro al Valduce

Grande gesto di solidarietà da parte della comunità islamica di Costa Masnaga che ha fatto delle donazioni al Valduce di Como e agli ospedali Manzoni di Lecco e Mandic i Merate.

La comunità islamica tende una mano agli ospedali di Lecco e Merate

Complessivamente il centro islamico ha raccolto, per dare una mano nella lotta per sconfiggere il Covid-19, 7mila euro: oltre ai fondi donati ai presidi ospedalieri di Lecco e Merate, altri 4mila euro sono stati devoluti alla clinica Valduce di Como. Altri mille sono stati consegnati a una macelleria affinché emetta dei buoni spesa per aiutare i cittadini bisognosi.

“Chi salva una vita è come se avesse salvato tutta l’umanità, dice il Corano. Anche noi come comunità islamica di Costa Masnaga e dintorni siamo parte integrale in questa società e vogliamo dare un contributo per vincere la battaglia contro questo nemico invisibile. Avremmo voluto donare di più ma raccogliere i fondi in un periodo in cui la moschea è chiusa e la gente deve stare a casa è stato davvero complicato”, ha spiegato il vice presidente Hassan El Ari, 40 anni da 28 in Italia