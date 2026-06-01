La comunità saluta don Virginio Resnati: al suo posto don Adriano Colombini

Valbrona, la comunità pastorale si prepara a salutare don Virginio Resnati: al suo posto arriva don Adriano Colombini da Costa Masnaga.

Don Virginio saluta

Don Virginio Resnati, parroco di Valbrona dal 2002, si prepara a salutare la comunità. Classe 1963, sacerdote dal 1988, originario della parrocchia Sacro Cuore di Monza, don Virginio si trasferirà ad Imbersago (Lecco), dopo quasi 25 anni trascorsi a Valbrona.

Arriva don Adriano

La comunicazione è arrivata dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Ancora non è nota la data ufficiale, ma sarà presumibilmente verso la fine dell’estate o ad inizio settembre. Al posto di don Virginio arriva don Adriano Colombini, nato a Merate nel 1964 e ordinato sacerdote nel 1991. Dal 2014 è parroco a Costa Masnaga, dove è arrivato dopo un’esperienza alla parrocchia San Carlo di Seveso Altopiano.