La corte dei calzini spaiati a Cantù: domenica 18 settembre l'inaugurazione.

Domenica 18 settembre, in via Matteotti, verrà inaugurato un nuovo spazio di ascolto, sostegno e benessere per minori e famiglie. Si chiamerà "La corte dei calzini spaiati". Il taglio del nastro è previsto alle 10.30, ma gli operatori saranno presenti per l'intera giornata. I bambini sono invece attesi per le 16 con una sorpresa.