Dopo le elezioni che si sono svolte domenica 16 febbraio, è stato nominato ufficialmente lo scorso 20 febbraio il nuovo presidente della Croce Rossa Triangolo lariano: Stefano Granata.

La Croce Rossa Triangolo lariano ha un nuovo presidente

Soccorritore dal novembre 2017, Granata ha intrapreso questo percorso inizialmente prendendo parte ai tre moduli dei corsi per diventare volontari organizzati dalla Cri. “Ho deciso di partecipare dato che avevo smesso di lavorare nel 2015, ma sono corsi che consiglio a tutti, perché danno nozioni che generalmente non si hanno – racconta il presidente – Dopo ho iniziato il tirocinio come quarto in ambulanza, e questa attività mi ha molto appassionato: avendo tempo, ho potuto dedicarmi anche a servizi secondari, come il trasporto di disabili”.

