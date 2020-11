La Lombardia si conferma una delle regine di novembre al SuperEnalotto.

La dea bendata bacia Inverigo: c’è una vittoria al SuperEnalotto

L’ultima estrazione, quella di giovedì 26 novembre, ha visto realizzare altri due “5” nella regione, ognuno da 20.683,95 euro: la Lombardia tocca così quota 14 solo a novembre. La prima giocata vincente, riferisce agipronews, è stata convalidata a Paladina, provincia di Bergamo, presso l’edicola Tentazioni in Piazza Italia 2/A mentre la seconda a Inverigo nella tabaccheria Ballabio in via G. Cantore 34.

Ricomincia domani l’inseguimento al Jackpot arrivato a 70,5 milioni. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto