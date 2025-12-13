La famiglia, lo sport, la scuola: addio a Stefano “Tete” Pozzi

Punto di riferimento della sua famiglia, il sorriso e l’esuberanza di un vero uomo di sport, la competenza di un docente stimato e capace di conquistare i giovani nella sua scuola a Olgiate Comasco.

Lutto nel mondo dello sport e della scuola

Una persona con cui era un piacere chiacchierare, confrontarsi, lavorare, stare in palestra o a bordo vasca. Stefano “Tete” Pozzi è scomparso all’età di 59 anni. Una colonna della Como Nuoto, si è distinto anche per l’impegno con la Libertas Cantù per la crescita del settore giovanile pallavolistico. L’addio al docente di scienze motorie lascia sgomenti i colleghi della scuola media “Michelangelo Buonarroti” di Olgiate Comasco.

Il cordoglio dei colleghi

Le manifestazioni di affetto e stima, in queste ore, sono un flusso continuo. Tra le tante, ecco le parole della collega insegnante e consigliere comunale olgiatese, Valentina Vitiello: “Sarò sola in una palestra immensa e il mio senso di vuoto è incolmabile”. Il sindaco Simone Moretti: “Prof Stefano “Tete” Pozzi… con i tuoi ragazzi, con i tuoi colleghi, con tutti eri e rimarrai un punto di riferimento importante. E per tutti noi sarà impossibile dimenticarti. Grazie per le nostre telefonate e messaggi sulla nostra palestra e non solo, per il modo con tu intendevi l’insegnamento e il difficile ma fondamentale lavoro di insegnante e professore”.