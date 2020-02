Una grande festa di beneficenza per fare in modo che la gioia della raggiunta pensione significhi anche il sollievo per tante persone che in questo modo verranno aiutate.

La festa di pensionamento si trasfoma in un evento benefico

Lo spirito di altruismo di chi ha fatto il medico tutta la vita si vede anche in queste cose: così i neopensionati chirurghi Roberto Mauri e Umberto Politi, che hanno finito il loro lavoro quotidiano tra le corsie e le sale operatorie dell’ospedale Fatebenefratelli di Erba lo scorso 31 dicembre, hanno deciso di organizzare una grande festa per raccogliere fondi a favore dell’ambulatorio di psico-oncologia proprio dello stesso ospedale. L’appuntamento è per venerdì 6 marzo alle 20, presso il Castello di Casiglio.

