La fidanzata di Valentino Rossi, il “suo” Festival di Sanremo: bellezza e semplicità sul palco

La fidanzata di Valentino Rossi: sotto i riflettori tutti (o quasi) la conoscono per la relazione col campionissimo della MotoGp, ma in realtà Francesca Sofia Novello ha dimostrato di essere tanto bella quanto spigliata. Davvero la ragazza della porta accanto, come l’ha definita la zia olgiatese in occasione del debutto della nipote sul palco della kermesse canora.

Al fianco di Amadeus, presentando e suonando il pianoforte

Durante le serate clou della settantesima edizione del Festival sanremese (venerdì 7 e sabato 8 febbraio 2020), a Olgiate Comasco Francesca Sofia Novello è stata seguita alla Tv da “tifosi” davvero speciali. Non solo la zia, Patrizia Del Giudice, ma anche i vicini di casa, che già avevano avuto modo di apprezzare la disponibilità della giovane e di Valentino Rossi tramite un gesto di solidarietà a favore dei bimbi di “Casa di Gabri”. Di fatto l’unica a non far parte del mondo dello spettacolo, tra le stelle femminili scelte da Amadeus per accompagnarlo nella conduzione del Festival di Sanremo, Francesca Sofia Novello è rimasta se stessa: scendendo le scale, annunciando i cantanti in gara ed esibendosi al pianoforte.

I commenti di chi, da casa, ha fatto il “tifo” per Francesca Sofia Novello

Mentre Valentino Rossi era impegnato a Sepang (Malesia) con i test per il motomondiale, Francesca Sofia Novello ha affrontato la sua prova da ragazza spigliata qual è: senza fronzoli, entusiasta ed emozionata, calcando un palco così mediaticamente esposto come quello dell’Ariston. “Orgogliosa di mia nipote. Lei non è abituata a stare in televisione: è veramente la ragazza della porta accanto”, l’emozione esternata dalla zia olgiatese. E tra i vicini di casa applausi alla spontaneità con cui la co-conduttrice del Festival ha vissuto un’esperienza tanto attesa.