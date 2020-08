Come annunciato dall’Amministrazione comunale, la Fiera secolare della Madonna di Rogoredo non ci sarà. Ma le manifestazioni religiose, vero fulcro della kermesse che anima Alzate per la ricorrenza della Beata Vergine di Rogoredo l’8 settembre, si terranno regolarmente, nel rispetto delle normative.

La Fiera secolare non ci sarà, ma le celebrazioni non si fermano

Le celebrazioni religiose per la Solenne Novena e festa della Beata Vergine di Rogoredo, organizzate dalla Comunità pastorale, inizieranno domani, domenica 30 agosto. Alle 7, ci sarà la santa messa in Santuario e pellegrinaggio dei fedeli di Brenna. Alle 8, messa in chiesa prepositurale, alle 9.30 messa ad Anzano, alle 10 a Fabbrica Durini, alle 10.45 ad Alserio e alle 11 in chiesa prepositurale. Alle 18 ci sarà la messa in santuario. Tutto il resto del programma sul Giornale di Erba.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 29 agosto 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui